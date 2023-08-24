الطوارئ الروسية: انتهاء عملية البحث عن جثث طائرة فاجنر المحطمة بشمال موسكو

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» بيان خدمات الطوارئ الروسية، الذي أعلنت به عن انتهاء عملية البحث عن جثث الطائرة المحطمة بشمال موسكو.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، أمس الأربعاء، تحطم طائرة خاصة على متنها 10 أفراد في منطقة تايفر وكانت الطائرة متجهة إلى مدينة سانت بطرسبرج قادمة من العاصمة الروسية موسكو.

تأكيد الحركة وفاة مؤسسها

وكشف الهيئة أن الأسماء الـ 10 على الطائرة ضمت مؤسس حركة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، و9 آخرين، في الوقت الذي أصدرت الحركة بيانا تؤكد مقتل فاجنر فيه بعد نحو 45 يوما من انشقاق الحركة عن القتال في صف الجيش الروسي في أوكرانيا.