خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مصير قائد فاجنر

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن كل الاحتمالات مفتوحة بشأن مصير يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، بعد الإعلان عن تحطم طائرته في منطقة شمال العاصمة موسكو، ومصرع 10 أشخاص كانوا على متنها.

وأوضح خبير العلاقات الدولية: «أعتقد أن سردية إسقاط الطائرة ربما تبدو مستبعدة، لأنه كان يتحرك بحرية، واستقبله بوتين بعد التمرد الشهير، وكان هناك اتفاق على قواعد اللعبة، وبالتالي، فإنه ليس من الحكمة في هذا التوقيت اتخاذ قرار الاغتيال، لأن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية فيما يتعلق برد فعل فاجنر وأعضائها، لأنهم بالآلاف، وجزء كبير منهم موجودون في روسيا وأوكرانيا، ولم ينقلوا إلى بيلاروسيا وفقاً للاتفاق».

الحادث سيكون له تداعيات على مستقبل فاجنر

وأضاف «السيد»، في مداخلة مع برنامج «ملف اليوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، مساء اليوم الأربعاء، أنّ ما حدث تطور خطير، لأن القضية لا تمكن في سقوط الطائرة بحادث اغتيال أو بسبب ظروف طبيعية، لأن الأمر يتعلق بالتداعيات، والتحقيقات ستظهر طبيعة هذا الحادث.

وأكد أن هذا الحادث سيكون له تداعيات على مستقبل فاجنر، وسيعجل إما بالتفكيك أو بحلها على المدى القريب، أو تكون هناك ردة فعل سلبية من بعض عناصر فاجنر، مشيراً إلى أن أوكرانيا وحلفاءها من دول الغرب ستلجأ إلى «الاصطياد في الماء العكر»، على حد تعبيره.

وتابع الخبير في العلاقات الدولية: «نتحدث عن التداعيات، ما هو رد مجموعة فاجنر؟ هناك جناح متشدد في فاجنر قاد التمرد في المرة السابقة، وكان يذهب إلى موسكو ويريد احتلالها، حيث كان بريجوجين يتزعم هذا الجناح، وكان يوجه انتقادات شديدة لوزارة الدفاع الروسية، وبالتالي، لم يتم تصفية الأجواء بينهما، وهو ما يعني أن هناك مباراة صفرية بينهما».

إسقاط الطائرة ليس من الحكمة

وأكد أن قرار تحييد أو تفكيك فاجنر كان قراراً استراتيجياً جرى اتخاذه بوسائل مختلفة، بداية من تحييدهم من معركة أوكرانيا والاعتماد على القوات الروسية فقط، لأن فلسفة الاعتماد على قوات غير نظامية في المعارك جاءت بنتائج سلبية، حيث كان هذا الاعتماد خطأ استراتيجيا كبيرا دفعت روسيا ثمنه.

وشدد على أن إسقاط الطائرة ليس من الحكمة، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى تداعيات على الجبهة الأوكرانية ونفوذ روسيا في القارة الأفريقية، في ظل أزمة النيجر، وبالتالي، فقد كانت الاستراتيجية الروسية تقوم على فكرة إبعاد وتحييد فاجنر من داخل روسيا حتى لا تشكل تهديداً أو كياناً موازياً للدولة الروسية.