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خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: علاقة بوتين وقائد «فاجنر» مؤخرا كانت ممتازة

كتب:

أحمد شوقي
09:44 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الدكتور سمير أيوب

الدكتور سمير أيوب

قال الدكتور سمير أيوب خبير في الشؤون الروسية، إنّه لا يعتقد أن روسيا يمكنها التأثير في مجموعة فاجنر الآن، بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في تحطم الطائرة التي كانت تقله فوق موسكو.

بوتين استطاع حل المشكلة

وأضاف «أيوب»، في مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي كمال ماضي، أنّ الرئيس الروسي بوتين استطاع استيعاب مجموعة فاجنر وكل من كان يؤيد مطالبها منذ نهاية التمرد، حيث حلّ هذه المشكلة.

وتابع: «لذلك، ذهابها إلى بيلاروسيا واستطاعة الرئيس بوتين حل هذه المشكلة أدى إلى قبول القائد السابق لفاجنر كل ما اقترحه بوتين واتفق مع رئيس بيلاروسيا عليه».

العمل من أجل مصالح روسيا

وأوضح: «أذكر أن التصريح الأخير ليفجيني بريجوجين عندما قال إنه يريد العمل من أجل مصالح روسيا في أفريقيا لتصبح عظيمة يدل على أن العلاقات بينه وبوتين كانت ممتازة وعادت إلى سابق عهدها، وقد يكون هناك حادث أو عطل فني أو صدفة في الطائرة، ولا يمكن استبعاد أي عامل أن يكون وراء الحادث، ولكن إذا تأكد أن هناك عملاً تخريبياً لا أستبعد أن هذا العامل سيكون خارجيا وليس روسيا».

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