القاهرة الإخبارية: السلطات الروسية تؤكد مقتل قائد فاجنر ومدير شركته

أكد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، حسين مشيك، أن السلطات الروسية أكدت مصرع قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، ومدير شركته، فى تحطم طائرته الخاصة فوق موسكو، وفقاً لخبر عاجل بثته المحطة التليفزيونية منذ قليل.

مصرع 10 أشخاص على متن الطائرة

وفى وقت سابق، لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم، والذي كشف عن أن الطائرة التى تحطمت، يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين.

فاجنر سلمت أسلحة وذخيرة للجيش الروسي

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.