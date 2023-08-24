ألمانيا تستعد لتسهيل شروط الحصول على الجنسية

تجري دولة ألمانيا الاتحادية، قواعد عدة من أجل تسهيل الحصول على الجنسية الألمانية وفقا للتشريع الذي أعلن عليه مجلس الوزراء الألماني الموافقة عليه الأربعاء.

احتياج للموافقة الأخيرة

وبحسب «التليفزيون الألماني»، فإن الحكومة لديها مشروع سيعمل على تعزيز اندماج المهاجرين، ويساعد الاقتصاد الذي يعاني نقصا في العمالة الماهرة، فيما لا يزال التشريع المقر عن طريق المستشار أولاف شولتس، ووزرائه يتطلب موافقة مجلس النواب في البرلمان، حيث يتمتع الائتلاف الليبرالي الاشتراكي المكون من 3 أحزاب بأغلبية مريحة.

تقليل المدة اللازمة للحصول على الجنسية الألمانية

ويممكن أن يدخل التشريع حيز التنفيذ في يناير المقبل، اعتمادا على مدى سرعة حدوث ذلك، على أن يتضمن الأمر عدة تسهيلات أبرزها هو تمكين الأشخاص من الحصول على الجنسية عقب قضائهم 5 سنوات في ألمانيا أو 3 سنوات في حالة «إنجازات الاندماج الخاصة»، بدلا من 8 أو 6 سنوات في الوقت الحالي.

القدرة على جمع جنسيتين في ألمانيا مستقبلا

ومن ضمن التسهيلات التي ستحدث هو حصول الأطفال المولودين في ألمانيا على الجنسية تلقائيا إذا كان أحد الوالدين مقيما قانونيا لمدة 5 سنوات، بدلا من 8 سنوات في الوقت الحالي، بجانب إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، على عكس القوانين الحالية التي تجبر الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا على التخلي عن جنسياتهم السابقة عندما يحصلون على الألمانية، رغم وجود بعض الاستثناءات.