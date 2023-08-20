ألمانيا تستعد لاختيار فيلم لـ«أوسكار 2024» من قائمة تضم 12 عملا سينمائيا

أيام قليلة تفصل الهيئة الترويجية الوطنية للأفلام الألمانية، عن اختيار الفيلم الألماني المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي في النسخة الـ96 من حفل توزيع الجوائز الشهير، وتجتمع الهيئة على مدار يومي 22 و23 أغسطس الجاري، لاختيار الفيلم الألماني المرشح من قائمة تضمن 12 فيلمًا، ومن المقرر إرسال الفيلم إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بحلول 2 أكتوبر المقبل.

وتتضمن القائمة التي تختار منها الهيئة، الفيلم المرشح لتمثيل ألمانيا في أوسكار 2024، فيلم «Afire» إخراج كريستيان بيتزولد، وهو الفيلم الحاصل على جائزة الدب الفضي الكبرى للجنة التحكيم في الدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي، بجانب فيلم «The Teachers Loung» إخراج إيلكر ساتاك، الفائز الأكبر في جوائز السينما الوطنية في ألمانيا، حيث فازت بـ6 جوائز بما في ذلك جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثلة للنجمة ليوني بينيش، وفقا لموقع هوليوود ريبورتر.

وتتسع القائمة لتشمل أيضا فيلم «The Theory of Everything»، والذي سيعرض لأول مرة في الدورة المقبلة من مهرجان فينيسا السينمائي.

تفاصيل جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي

وتعتبر ألمانيا هي الدولة الثانية التي ترشح فيلما في فئة أفضل فيلم عالمي، بعد سويسرا التي اختارت فيلم Thunder للمخرجة كارمن جاكير لتمثيلها في المسابقة.

ومن المقرر أن تكشف الأكاديمية عن الأفلام ضمن القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي في 21 ديسمبر المقبل، وسيتمّ الإعلان عن المرشحين الخمسة لأفضل فيلم دولي في 23 يناير2024، بينما يُقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في مسرح دولبي في لوس أنجلوس في 10 مارس 2024.