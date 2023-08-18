فيضانات ألمانيا تضرب نورمبرج مع أمطار الغزيرة.. المياه تغمر السيارات

ضربت فيضانات المانيا مدينة نورمبرج، التي تعد من أكثر المناطق تضررًا بعد أن اجتاحت عاصفة قوية منطقة فرانكونيا الوسطى الألمانية، أمس.

سيارات مغمورة بسبب فيضانات ألمانيا

وأظهرت لقطات، اليوم الجمعة، سيارات مغمورة بالمياه في المنطقة المحيطة بمحطة سكة حديد «نورنبرج - شتاينبول»، بفعل فيضانات ألمانيا الغزيرة، بحسب وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية.

انقطاع الكهرباء بسبب الفيضانات

ونقلت الوكالة عن تقارير إعلامية أن مناطق كثيرة من المدينة انقطعت الكهرباء بسبب خلل في محطات المحولات، فيما امتلأت ثمانية إلى تسعة من الأنفاق بالمياه خلال هطول الأمطار الغزيرة، وخاض السكان في المياه للوصول إلى مكان أكثر أمانًا، مع انتشار الفيضان، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأنّ الشرطة ليست على علم بعد بأي إصابات ناجمة عن الظروف الجوية القاسية حتى الآن.

طقس غير مستقر مع حرارة وعواصف رعدية شديدة

وقالت صحيفة «ذي لوكال» الألمانية، إنّ هيئة الأرصاد حذّرت من عواصف شديدة وفيضانات في العديد من مناطق بافاريا، كما صدر تحذير من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة في النصف الجنوبي الشرقي من البلاد ، بما في ذلك برلين وبراندنبورج، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فوق 30 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع المزيد من العواصف المحلية في جميع أنحاء البلاد في الأيام المقبلة.