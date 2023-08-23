بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر أثناء عبور الطريق في البحيرة

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيبت ربة منزل بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إذ صدمتهم سيارة أثناء عبور طريق« مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثتان والمصابة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة.

البداية عندما ورد إخطاراً إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث عبور مشاة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ربة منزل وحفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحديد هوية المتوفين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من مروه سعيد نجاح، 44 سنة، محمود أحمد محمد سليمان، 40 سنة، وحفظت الجثتان تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد.

تحديد هوية المصابة

وأسفر الحادث عن إصابة صافيناز كامل على، 41 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث