تفاصيل جريمة عين شمس.. حبس المتهم بإنهاء حياة شخصين بسبب خلافات على الميراث

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من كشف تفاصيل جريمة عين شمس عندما ألقت القبض على عاطل أنهى حياة شخصين أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات على الميراث في منطقة عين شمس بالقاهرة، وجرى نقل جثمان الضحايا إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة، وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة وعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي.

تفاصيل جريمة عين شمس بدأت ببلاغ

تفاصيل جريمة عين شمس تم كشف ملابساتها فور ورود بلاغ لأجهزة الأمن بالقاهرة بعدما ورد لغرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخصين متوفين، متأثرين بإصاباتهما وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث، وأرشد عن السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

سر الـ100 ألف جنيه في تفاصيل جريمة عين شمس

وكشفت التحقيقات تفاصيل جريمة عين شمس بعدما خضع المتهم لجلسة اعترافات تفصيلية أدلى فيها أقواله بارتكاب الواقعة بسبب خلافات على الميراث في تسديد بقية ورث مستحق له ومبلغ 100 ألف جنيه.

العقوبة القانونية حول تفاصيل جريمة عين شمس

يقول المحامي أحمد رزق، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد ما جرى في تفاصيل جريمة عين شمس، كما جاءت في قانون العقوبات المصري، موضحا: «نصت الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».