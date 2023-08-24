مرتبات أغسطس جاهزة في ماكينات الـ«ATM».. «الحق اصرف قبضك»

انتهت وزارة المالية من ضخ مرتبات الموظفين عن شهر أغسطس الجاري 2023 في ماكينات الصراف الآلي، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة المالية أمس أن المرتبات ستكون خلال ساعات في ماكينات الصراف الآلي «ATM».

مرتبات شهر أغسطس

وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها أمس، إنه يجرى بدء صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة اليوم الخميس، وعلى العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أعرف الحد الأدنى للدرجة الوظيفية

كانت وزارة المالية اعتمدت الحدود الدنيا للأجور المعتمدة وفق العلاوة المقرة من الدولة في شهر أبريل الماضي وهي كالتالي:

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.

الحد الأدنى للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.