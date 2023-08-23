عاجل.. بشرى سارة لملايين المواطنين.. والتنفيذ خلال ساعات

أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس الجاري 2023 للعاملين بالدولة، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون خلال ساعات في ماكينات الصراف الآلي «ATM».

وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها، إنه يجرى بدء صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي للعاملين بالدولة غدا الخميس، وعلى العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

الحد الأدنى للأجور

الوطن تنشر الحدود الدنيا للأجور المعتمدة من وزارة المالية منذ شهر أبريل الماضي وهي كالتالي:

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.

الحد الأدني للأجور بداية من مرتبات شهر أبريل 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.