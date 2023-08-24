«الوطن» تنشر بروتوكول علاج كورونا المحدث للمصابين بالمتحور الجديد

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه لا يوجد تغيير في البروتوكول العلاجي الخاص بعلاج مصابي كورونا بسبب المتحور الجديد، وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا توجد حاجة لتغيير البروتوكول العلاجي خاصة وأنه ساهم في رفع معدلات الشفاء من الفيروس بنسبة وصلت الى 95% والتغيير يحدث لإضافة مجموعة من الأدوية أو حذف أخرى وحتى الآن لا توجد أي إضافة أو حذف.

بروتوكول كورونا الجديد المحدث

وحصلت «الوطن»، على النسخة الأخيرة من البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا ومتحوراته والذي وضعته اللجنة العلمية من قبل وهو الإصدار الأخير له وتم الإعلان عنه وجاء على النحو التالي:

- قسم البروتوكول الحالات المصابة بفيروس كورونا ومتحوراته الى 3 حالات، الأولى وهي البسيطة التي تعانى من الرشح والعطس أو الحمي والكحة والتهاب الحلق وضيق التنفس.

- الحالات المتوسطة وهي الحالات التي تعاني من مشاكل في الرئة.

- الحالات الشديدة وهى الحالات التي تشتد عليها الأعراض وتحتاج الى العنايات المركزة.

بروتوكول علاج كورونا لجميع الحالات

- علاج الحالات الخفيفة المصابة بكورونا، إعطاء «هيدروكسي كلوركين 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، بعد ذلك 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام»، أو إعطاء عقار «إيفرمكتين 6 ملجم (36 ملجم في اليوم الأول، والثالث، والسادس)، أو عقار «فافيبيرافير» 1600 مرتين يوميا في اليوم الأول، ثم 600 ملجم مرتين يومياً، إلى جانب إعطاء الفيتامينات.

- أما في الحالات المتوسطة، فهم المرضى الذين يعانون من مظاهر الالتهاب الرئوي في الأشعة، أو قلة في كرات الدم البيضاء، وحينها نص البروتوكول على إمكانية إعطاء صنفين من الأدوية معًا، سواء «هيدروكسي كلوروكين + إيفرمكتين»، أو «فافيبيرافير + إيفرمكتين»، وكذلك دواء ريمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع.

- الحالات شديدة الإصابة، يتم التوجيه بحجزها على أسرة الرعاية وإعطائها البروتوكول العلاجي المناسب.