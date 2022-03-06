أستاذ أمراض صدرية: فئتان يمكنهما الحصول على مصل الالتهاب الرئوي للوقاية

أجاب الدكتور ياسر مصطفى، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، حول إمكانية الحصول على مصل الالتهاب الرئوي تجنباً للإصابة بالمرض، موضحًا أن مصر بها نوعان من اللقاح، وكل نوع له استخدام وينصح بهما للأطفال والصغار أقل من عامين والكبار ممن تزيد أعمارهم عن 50 سنة، وهو ما نصحت منظمة الصحة العالمية به، حتى لو لم تكن هاتين الشريحتين العمريتين تعانيان من أي أمراض.

وأضاف مصطفى، في مداخلة عبر تطبيق سكايب في حلقة اليوم الأحد، من برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «بالنسبة إلى الأعمار بين الشريحتين المذكورتين، فإنهم يمكنهم الحصول على اللقاح في حال وجود أمراض مناعية أو تليف رئوي أو الربو الشعبي».

بروتوكول محدد ينظم الحصول على المصل

وتابع أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، أن الحصول على هذا اللقاح يجب أن يخضع لبروتوكول مهم نظراً لوجود نوعين منه أحدهما لمرة واحدة في العمر وآخر له يمكن الحصول عليه في أكثر من مرة.

كما تطرق إلى الأحوال الجوية، موضحًا أن موجات الخماسين التي تشهدها مصر في فصل الربيع لها تأثيرات على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، حيث تمثل فترة حرجة بالغة الخطورة بالنسبة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

ضرورة الانتظام في الحصول على أدوية الأمراض الصدرية

وأردف أن كل أنواع الحساسية بداية من حساسية الأنف وحتى الصدر، كما وجَّه نصيحة وتحذير لهذه الفئة، قائلا: «انتظموا في الحصول على الأدوية وبخاصة، الأشخاص الذين لم ينتظموا في الحصول على الدواء في مواعيده وتحصل عليه (عند اللزوم) وتجنب الأجواء غير الصحية في أيام الأتربة والغبار ومن الأفضل تأجيل مشاويرهم».

رسالة إلى أولياء الأمور

واستطرد في رسالته إلى أولياء الأمور للتعامل مع الأطفال بالشكل الأمثل في هذه الفترة، موضحًا: «يفضل لو الطفل تعبان وعنده حساسية والأيام المعروفة مسبقاً إن فيها حساسية أريح الطفل في اليوم ومش مهم يخرج عشان لو خرج وتأثر فترة مكوثه في المنزل ستطول، وأنبه في جهة الملابس لازم منخففش وبلاش الحاجات الساقعة والمثلجات في الايام الساخنة في نصف الأيام الباردة ممكن تعمل مشكلة».