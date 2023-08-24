بعد اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد.. هل يتغير البروتوكول العلاجي؟

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن بروتوكول علاج كورونا المصري منذ انتشار جائحة فيروس كورونا أثبت فعاليته ضد الفيروس نفسه والمتحورات المختلفة له.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تغير بروتوكول علاج كورونا بعد اكتشاف حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد، موضحا أن تغير البروتوكول له عده أسباب إما اضافة عقار أو حذف آخر.

عبدالغفار: لا يوجد أي دواء يمكن إضافته أو حذف أي دواء آخر من البروتوكول

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه حتى الآن لا يوجد أي دواء يمكن إضافته أو حذف أي دواء آخر من البروتوكول العلاجي، مشيرا إلى أن البروتوكول الذي تم وضعه من خلال اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ساهم في رفع معدلات الشفاء من الفيروس بنسبة وصلت إلى 95%.

معدلات الإصابة بفيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متحور كورونا الجديد لم يؤثر على معدلات الإصابة بالفيروس، ومصر لم تسجل أي حالة وفاة منذ أبريل 2023 ومعدلات الإصابة أقل بكثير، لذلك على المواطنين عدم التخوف أو القلق ولكن يجب الحذر واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام والبعد عن مصابي نزلات البرد قدر الإمكان .

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا ومتحوراته، مطالبا المواطنين في حال الشعور بأي أعراض مرضية الذهاب إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو الاتصال بالطبيب المختص.