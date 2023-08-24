الصين تحظر مأكولات يابانية ردا على تصريف المياه المشعة.. هل يتأثر «السوشي»؟

أثارت تصريحات السلطات اليابانية حول بدء عملية ضخ أكثر من مليون طن من المياه المعالجة من محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، غضب الصين بحسب ما ذكرته صحيفة «الجارديان»، حيث يتم ضخ مياه فوكوشيما التي تحتوي على التريتيوم المشع في المحيط الهادي عبر نفق من مصنع تيبكو.

الصين تحظر جميع وارادت المأكولات البحرية من اليابان

وقوبلت تصريحات السلطات اليابانية، باحتجاجات وردود أفعال دولية غاضبة وخاصة الصين وكوريا الجنوبية ومجتمعات الصيد، حيث أعلنت الصين، حظر شامل وفوري على جميع واردات المأكولات البحرية من اليابان، كما أثارت الغضب في مجتمعات الصيد القريبة.

وقالت وزارة الخارجية في بكين في بيان لها: «المحيط هو الملكية المشتركة للبشرية جمعاء، والبدء قسرا في تصريف مياه الصرف النووي في فوكوشيما إلى المحيط هو عمل أناني وغير مسؤول للغاية يتجاهل المصالح العامة الدولية».

صحيفة تنتقد ما يفعله رئيس الوزراء الياباني

واتهم مقال من صحيفة «جلوبال تايمز الحكومية»، رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، بفتح صندوق باندورا بالموافقة على الإفراج، قائلا: «ماذا سيطلق العنان بمجرد فتح صندوق باندورا؟»، وقالت الصحيفة: «قد تصبح الإجابة على هذا السؤال لغمًا أرضيًا يهدد البيئة البيئية للعالم ومخاوف جودزيلا الواقعية بين الجمهور في جميع أنحاء العالم».

كوريا الجنوبية: اليابان لابد أن تتبع المعايير العلمية بدقة

وقالت كوريا الجنوبية التي كانت ذات يوم منتقدة صريحة لخطة تصريف المياه، إنها تقبل العلم وراء التسريح لكنها لم تصل إلى حد دعم نهج اليابان علنًا وسط مخاوف بشأن سلامة الأغذية بين الجمهور الكوري الجنوبي.

وقال هان داك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية: «المهم الآن هو ما إذا كانت اليابان، كما وعدت المجتمع الدولي، تتبع بدقة المعايير العلمية وتقدم المعلومات بشفافية».

وأضاف سو: «اليوم، تتوقع حكومتنا وتحث الحكومة اليابانية على الكشف بشفافية ومسؤولية عن المعلومات خلال عملية الإفراج التي ستستمر خلال السنوات 30 المقبلة».

أستراليا: يجب تصريف محطات الطاقة دون الإضرار بالناس

وقال توني إيروين، الأستاذ المساعد الفخري في الجامعة الوطنية الأسترالية: «تصرف محطات الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم المياه التي تحتوي على التريتيوم بشكل روتيني لأكثر من 60 عامًا دون الإضرار بالناس أو البيئة، ومعظمها بمستويات أعلى مما كان مخططًا له في فوكوشيما».

رئيس وزراء جزر كوك: التصريف يجب أن يفي بمعايير السلامة الدولية

وتحدث مارك براون، رئيس وزراء جزر كوك ورئيس كتلة جزر المحيط الهادئ: قائلاً: «أعتقد أن التصريف يفي بمعايير السلامة الدولية»، مضيفا أن المنطقة قد لا توافق على القضية المعقدة، وهذا وضع صعب بالنسبة لنا جميعًا، ونحن بحاجة إلى تقييم العلم.