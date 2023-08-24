ينطلق تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء وزارة التعليم العالي من المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة، وتجيب «الوطن»، عن تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالمعاهد والكليات، وفقا لضوابط التنسيق التي تحددها وزارة التعليم العالي، حيث يتاح أمام طلاب الدبلومات الفنية العديد من المسارات التعليمية في التعليم العالي، ما بين معاهد وكليات بالجامعات التكنولوجية.

تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2023

أوضحت مصادر في التعليم العالي، أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة للدبلومات الفنية 2023 سيكون بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة في سبتمبر المقبل، ومن بعدها تعلن وزارة التعليم العالي ضوابط التنسيق في الجامعات وقبول طلاب الشهادات الفنية، وسيتاح التسجيل من خلال موقع التنسيق من هنـــــــا .

وتم فتح باب اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية المؤهلة للالتحاق بالجامعات، في إطار الاستعداد لموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والتجهيز لتنسيق الشهادات الفنية المختلفة، إذ يمكن للطلاب الراغبين في معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية للعام الماضي 2022 الدخول عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

الدبلومات الفنية 2023

ويتوافر عدد من الكليات المتخصصة في الجامعات الأهلية والخاصة لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّتها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.