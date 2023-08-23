تنسيق الجامعات الأهلية 2023 لطلاب المرحلة الثانية.. الصيدلة 72%

يرغب عدد كبير من طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة في الالتحاق بكليات الجامعات الأهلية، لتميز وتطور المناهج العلمية المتواجدة، كما أن التنسيق منخفض على الكليات الحكومية، والتكلفة منخفضة عند مقارنتها بالخاصة.

وتستعرض «الوطن» تنسيق الجامعات الأهلية بالمرحلة الثانية 2023:

تنسيق الجامعات الأهلية

- كليات الطب 80%.

- الأسنان 78%.

- العلاج الطبيعي 67%.

- الصيدلة 72%.

- الطب البيطري 68%.

- علوم الحاسب 62%.

- الهندسة 86%.

- الإعلام 55%.

- الفنون التطبيقية 55%.

- اللغات والترجمة 55%.

- العلوم الاجتماعية 55%.

- السياحة والفنادق 55%.

- التمريض 55%.

- الآثار 55%.

- العلوم السينمائية 55%.

وتأتي المصروفات الخاصة بالجامعات الأهلية، كالآتي:

جامعة الإسكندرية

- الطب والجراحة: 145,000 ألف جنيه.

- علوم البيانات والذكاء الاصطناعي: 60,000 ألف جنيه

- جراحة الفم والأسنان: 130,000 ألف جنيه.

- صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة:55,000 ألف جنيه.

- الصيدلة - فارم دي كلينيكال: 115,000 ألف جنيه.

- البنوك والتمويل: 50,000 ألف جنيه.

- هندسة الحاسبات والاتصالات: 85,000 ألف جنيه.

- الإدارة: 50,000 ألف جنيه.

- الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات: 85,000 ألف جنيه.

- التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد: 50,000 ألف جنيه.

- هندسة الكهروميكانيكا: 85,000 ألف جنيه.

- المحاسبة ونظم المعلومات: 50,000 ألف جنيه.

- هندسة العمارة والتصميم الحضري: 85,000 ألف جنيه.

- الجيوماتكس والدراسات المساحية: 50,000 ألف جنيه.

- هندسة البترول والغاز الطبيعي: 85,000 ألف جنيه.

- الإعلام الرقمي: 50,000 ألف جنيه.

- الأمن السيبراني: 60,000 ألف جنيه.

- الصوتيات واللسانيات: 50,000 ألف جنيه.

- الأنظمة الذكية: 60,000 ألف جنيه

جامعة المنصورة

- الطب البشري 110 آلاف جنيه.

- طب الأسنان 90 ألف جنيه.

- الصيدلة 75 ألف جنيه.

- الهندسة 50 ألف جنيه.

- الاقتصاد والعلوم الإدارية 30 ألف جنيه.

جامعة بنها

- الطب 120 ألف جنيه.

- طب الأسنان 115 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

- الهندسة 65 ألف جنيه

- علوم الحاسب 55 ألف جنيه.

- الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

جامعة الإسماعيلية الجديدة

- الطب: 115 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 105 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

- الصيدلة كلينيك 80 ألف جنيه.

- الصيدلة برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم دي: 70 ألف جنيه.

- الهندسة والتشييد: 60 ألف جنيه.

- التجارة الدولية واللغات: 35 ألف جنيه.

- التمريض: 35 ألف جنيه.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 30 ألف جنيه.

جامعة أسيوط

- الطب 90 ألف جنيه.

- طب الأسنان 75 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي 40 ألف جنيه.

- الهندسة والعلوم التطبيقية 45 ألف جنيه.

- الصيدلة والبحوث الدوائية 55 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية والمالية 35 ألف جنيه.

- الألسن واللغات التطبيقية 30 ألف جنيه.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

- الطب والجراحة: 90 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 65 ألف جنيه.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 40 ألف جنيه.