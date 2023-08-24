«التعليم»: ضبط طالب صوّر أسئلة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان

تمكن فريق الغش بغرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة دور ثان 2023، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات ضد الطلاب الغشاشين

وأكدت غرفة العمليات، أنه جرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.