«التعليم»: إعلان نتيجة التحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية 10 سبتمبر المقبل

أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن آخر موعد للتحويلات بين المدارس للمرحلة الثانوية العامة بمختلف الصفوف الثلاثة (الأول والثاني والثالث) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

نتائج تحويلات المرحلة الثانوية

وأضاف مدير مديرية التعليم بمحافظة الجيزة، في بيان، أنه سيتم اعلان نتائج التحويلات للمرحلة الثانوية بالإدارات التعليمية طبقًا للقواعد والفراغات المتاحة بكل مدرسة وذلك يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.