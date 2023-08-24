التعليم تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة الدور الثاني

أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني يتتبع الصور المتداولة والمزعومة لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين العلمية والأدبية، الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان الامتحانية، بعد بدء الوقت الأصلي في التاسعة صباحا.

تطبيق عقوبات صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه في حالة التحقق من الأسئلة المزعومة والمتداولة لامتحان اللغة الأجنبية الأولي للثانوية العامة الدور الثاني، سيتم تطبيق عقوبات صارمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكانت جروب «شاومينج بيغشش ثانوية عامة» زعم تداول امتحان اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة الدور الثاني 2023، أثناء الوقت الأصلي للامتحان، الذي بدأ في التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات.