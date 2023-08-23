قرار عاجل من «التعليم» بشأن المصروفات الدراسية لطلاب نظام العمال

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما وعاجلا بشأن المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، والمتقدمين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «صناعي، زراعي، تجاري - فندقي» نظام الثلاث سنوات.

المصروفات الدراسية

أكدت وزارة التعليم في خطابها، تحصيل الاشتراك السنوي الخاص بالطلاب المتقدمين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة «صناعي، زراعي، تجاري - فندقي» نظام الثلاث سنوات - طبقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2014 وتعديلاته على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة، اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024.

ووجهت بالتنبيه المشدد على كل المدارس التابعة، بعدم تحصيل الاشتراك السنوي الخاص بالطلاب المتقدمين على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة نظام الثلاث سنوات، طبقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 وتعديلاته يدويا أو عن طريق إيصالات (122).

عدم قبول الملفات دون ايصال المصروفات

شددت وزارة التربية والتعليم، على عدم قبول ملفات المتقدمين على هذا النظام، بدءا من العام الدراسي الحالي، إلا بعد استيفاء الإيصال الدال على السداد الإلكتروني، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات التعاقد معها من الوزارة، على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.