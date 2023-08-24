عاجل.. تفعيل عضوية مصر والسعودية والإمارات في بريكس بداية من يناير 2024

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أن مجموعة بريكس قررت توسيع عضويتها بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا للانضمام إلى المجموعة في استجابة لدعوات تسريع إجراءات توسيع المجموعة وتعزيز دورها في العالم.

وقال رئيس جنوب أفريقيا إن الدول الخمس الأعضاء اتفقت على معاير ومسار توسيع تكتل بريكس، قائلاً إنه جرى التوافق بالإجماع بشأن المرحلة الأولى من التوسع، فيما سيجري الاتفاق على باقي المراحل في ما بعد.

وأضاف: «اتفقنا على دعوة الأرجنتين، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية والإمارات، لكي تصبح دولاً كاملة العضوية في بريكس»، موضحاً أن العضوية ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول يناير 2024.

وتختتم المجموعة، التي تضمّ البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، اليوم، أعمال القمة الـ15 التي انطلقت في جوهانسبرج، الثلاثاء، لأول مرة حضورياً منذ جائحة كورونا، بعد أن بحثت عدة ملفات رئيسية كان في مقدمتها انضمام دول أخرى إلى المجموعة، وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة بين الدول الأعضاء بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.