«الأعلى للجامعات» يكشف تفاصيل تعديل لوائح كلية الطب.. وأسباب خفص السنوات

كشف الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل تعديل لوائح كليات الطب البشري، موضحا أن قرار تقليص سنوات الدراسة في كليات الطب وزيادة سنوات التدريب جرى تطبيقه من عام 2018، ليكون 5 سنوات دراسة وعامين تدريب بدلاً من 6 سنوات وعام تدريب، مشيرا إلى أنه بالفعل جرى التعديل وتخريج أول دفعة العام الجاري لبدء أعمال التدريب، ومصر كان لها الريادة في الإسراع من التطبيق.

تعديل لوائح كليات الطب البشري

وأوضح رئيس لجنة القطاع الطبي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفترة الحالية تشهد تعديل لوائح نظام كليات الطب المحدثة وهي 5 سنوات دراسية وسنتين تدريب، موضحا أن التعديل يتم لعدد من اللوائح كي يكون هناك إطار استرشادي موحد عام لكل كليات الطب، ويهدف التعديل إلى تحقيق التكامل والتوحد بين الكليات وبينها البعض، وإتاحة انتقال الطلاب و تحويلهم من كلية لأخرى دون قيود صعبة.

نظام الدراسة في كليات الطب البشري

وأشار إلى أن التوحيد سيكون له دور في تطوير المقرارات الدراسية كي يكون متماثلة مع بعض، وإزالة الفوق الجوهرية بين الطلاب وأنفسهم، فضلاً عن تيسير الانتقال للطلاب من الكليات لأخرى وفقا للضوابط والقواعد المتعارف عليها، وكذلك حال إزالة القيود حال الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة لأخرى، التجاوب مع متغيرات العصر وما يجرى من تطور وتقدم في الخارج يسهم في عملية التطوير.

وتابع أن الإطار الاسترشادي الجديد دخل المجلس الأعلى للجامعات السابق، وحاليا الكليات انتهت من تعديل لوائحها بحيث تتماشى مع الإطار الاسترشادي، وخلال اجتماع الأعلى للجامعات المقبل يجرى عرض تلك الأطر واستصدار قرارات وزراية تتعلق بالكليات التي انتهت بتعديل لوائحها الدراسية.