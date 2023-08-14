تبدأ الجامعات الأهلية، غدا، فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة 2023 للالتحاق بالكليات المختلفة وفق درجات التنسيق، ومنها تنسيق كليات الطب في الجامعات الأهلية 2023 ويتم العمل بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لكل الكليات بالجامعات الأهلية وفق الحدود الدنيا للتقديم، ويتم قبول الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وأيضا قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنىو تضمنت اشتراطات التقديم للجامعات الأهلية وفق وزارة التعليم العالى، ان الطالب يمكنه التقديم للجامعة الأهلية التى يرغب في الالتحاق بإحدى الكليات إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة، وباب التقدي مفتوح أمام الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق التقدم أيضًا فى تنسيق كليات الطب فى الجامعات الأهلية 2023، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

قائمة الجامعات الأهلية

ويتضمن تنسيق كليات الطب فى الجامعات الأهلية 2023 قائمة الجامعات الأهلية بمصر وعددها 20 جامعة هي، الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

تنسيق كليات الطب

وشمل تنسيق كليات الطب فى الجامعات الأهلية 2023 ما يلى،

- 80% كلية الطب بجامعة النيل الأهلية ، الجامعة الفرنسية بالقاهرة، جامعة المنصورة الجديدة

- 77% طب جامعة الجلالة ، جامعة العلمين الدولية

- 75% جامعة سيناء بفرعيها، جامعة الملك سلمان الدولية ، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

تنسيق طب الأسنان

- 78% طب الأسنان جامعة النيل، الجامعة الفرنسية ، جامعة المنصورة الجديدة

- 76% طب الأسنان ..جامعة الجلالة ،جامعة العلمين الدولية

- 75% طب الأسنان.. جامعة سيناء بفرعيها، جامعة الملك سلمان الدولية ، جامعة شرق بورسعيد الأهلية ،جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية