أمين الجامعات الخاصة والأهلية: وجود مستشفى جامعي شرط أساسي لإنشاء كليات الطب

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنَّنا نركز عند الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم العالي والجامعات، خاصة في الكليات العملية، على تدريب الطلاب خلال مراحل الدراسة المختلفة وإكسابهم خبرات عملية تتناسب مع طبيعة سوق العمل.

الغر: وضع شروط للجامعات قبل إنشاء كليات الطب

أضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لُبنى عسل، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنه جرى وضع شروط للجامعات قبل إنشاء كليات عملية مثل كلية الطب، أهمها اشتراط وجود مستشفى تعليمي، موضحا أنه في السابق كان يتم الاعتماد على إرسال الطلاب للتدريب بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والخاضعة لإشرافها ورقابتها.

عامان مهلة للجامعات الخاصة لإنشاء مستشفى جامعي

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه لم يكن يتوفر بأغلب المستشفيات غير المخصصة لتدريب طلبة كليات الطب من الجامعات الخاصة، قدر كبير من الجدية والحرفية المطلوبة، لتخريج دفعات قادرة على معالجة المرضى بشكل أكثر حرفية، قائلاً: «مسألة الحاق المستشفيات الجامعية لتدريب طلبة كليات الطب صار عرفاً ولا يمكن الموافقة لجامعة بإنشاء كلية طب بدون افتتاح مستشفى جامعي أما الجامعات التي أُنشئت سابقاً تم منحها فترة لتوفيق وضعها خلال عامين كحد أقصى تعد مرحلة للانتهاء من انشاء المستشفى الجامعي الخاص به».