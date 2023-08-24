فيلم «5 جولات» لـ ماجد المصري يحقق إيرادات ضعيفة في دور العرض

حقق فيلم «5 جولات» إيرادات منخفضة أمس بدور العرض، حيث ينافس بدور العرض حالياً، ضمن فعاليات موسم الصيف .

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم 5 جولات حقق أمس بدور العرض 13 ألف و750 جنيه فقط، وجاء في المرتبة السادسة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض .

أحداث فيلم 5 جولات لـ ماجد المصري

ولا يزال ينافس فيلم 5 جولات بدور العرض، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي ويسيطر على أحداثه الأكشن، ويستمر في المنافسة حتى طرح عدد من الأفلام الجديدة خلال الأيام المقبلة.

تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن حول شاب يهوى رياضة فنون القتال المختلطة، ويخوض رحلة طويلة مليئة بالتحديات والمباريات ليثبت موهبته للجميع، وتتناول الأحداث حياة مغنيين الراب.

أبطال فيلم 5 جولات

فيلم 5 جولات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم آدم الشرقاوي، ونور خالد النبوي، وداليا شوقي، وماجد المصري، ومصطفى درويش، وعايدة الأيوبي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد عبدالمعطي، ويحيى علام، وإخراج مازن أشرف.