«الداخلية»: ضبط 19 ألف مخالفة تجاوز سرعة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية مواصلة الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، إذ تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏67803 مخالفات مرورية متنوعة.

وقال بيان للوزارة إنه تنفيذاً لاستراتيجية «الداخلية» بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، جرى توجيه الحملات المرورية لتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 67803 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

18962 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

471 مخالفة السير بدون تراخيص.

8 مخالفات دراجات نارية.

12 مخالفة موقف عشوائي.

1275 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

13 مخالفة السير بدون تراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.