رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023.. متاحة الآن

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023، بعد اعتمادها من قبل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ورفعها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمشيخة الأزهر.

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023

وأعلن الدكتور محمد الضويني أن نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني بلغت 91.05 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏37597 طالبا وطالب

وأكد وكيل الأزهر خلال اعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023، أن ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طلاب.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023

وبعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023، أتاحت مشيخة الأزهر للطلاب عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها رابطاً إلكترونيا من هــــنا، يمكن من خلاله الاستعلام عن النتيجة للطلاب الراغبين في الاستعلام عن نتائجهم في الدور الثاني.

وعن طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية دور ثان 2023 يمكن ذلك من خلال تحديد نوع الشهادة سواء الابتدائية أو الإعدادية، ومن ثم كتابة رقم جلوس الطالب أو الطالبة وسيتم ظهور النتيجة بعد ذلك.