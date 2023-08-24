اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام ‏الدراسي 2022-2023، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏‏37597 طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد ‏المتقدمين للامتحان 42811 طالبًا وطالبة‎.‎

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

وبلغت ‏نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% ‏وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبات، في حين ‏بلغت نسبة البنين 80.92% ‏‏وعددهم 27801 طالب‎.‎

جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طلاب، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالبا.