اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية في الأزهر
كتب:
إسراء سليمان
11:38 ص | الخميس 24 أغسطس 2023
وكيل الأزهر
اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية للدور الثاني 91.05%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان 37597 طالبا وطالبة، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للدور الثاني 83.96%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان 42811 طالبًا وطالبة.
نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية
وبلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الابتدائية للدور الثاني 92.46% وعددهن 13734 طالبة، في حين بلغت نسبة البنين 90.26%، وعددهم 23860 طالبًا، بينما بلغت نسبة النجاح للفتيات في الشهادة الإعدادية للدور الثاني 88.94% وعددهن 18007 طالبات، في حين بلغت نسبة البنين 80.92% وعددهم 27801 طالب.
جدير بالذكر أنه قد بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية 166206 طلاب، بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 155536 طالبا.