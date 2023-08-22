وكيل الأزهر يهدي وزير الأوقاف درع الجامعة لجهوده في نشر الفكر الوسطي

أهدى محمد محمود الضويني وكيل الأزهر الشريف، درع جامعة الأزهر، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، وذلك تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير.

فعاليات الملتقى البيئي العاشر

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر بعنوان: «أفريقيا في القلب.. من أجل المناخ»، تحت شعار «بيئتنا حياتنا»، وذلك بحضور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر.

وتسلم الدرع نائبًا عن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل

ويناقش الملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، والذي تنطلق فعالياته في العاشرة صباحا، 5 محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.