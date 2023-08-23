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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات بنسبة 77.09%

كتب:

إسراء سليمان
02:05 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
أرشيفية

أرشيفية

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات ‏‏(التجويد - العالية – التخصص) لمعاهد القراءات، للعام الدراسي 2022- 2023م‎.‎

نسبة نجاح شهادة إجازة التجويد للدور الثاني 

وبلغت نسبة النجاح لشهادة إجازة التجويد للدور الثاني 85.73%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1205 طلاب وطالبات، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات الدور الثاني 70.47%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان ‏وعددهم 894 طالبًا وطالبة‎.‎

نسبة النجاح في تخصص القراءات للدور الثاني 

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات الدور الثاني لطلاب الأزهر 70.49%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم ‏‏711 طالبًا وطالبة، بإجمالي العام لشهادات القراءات 77.09%.‏

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.