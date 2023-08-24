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«القاهرة الإخبارية»: مبعوث جزائري يتوسط لإيجاد حل سياسي لأزمة النيجر

كتب:

هانى حسن
01:05 م | الخميس 24 أغسطس 2023
الجزائر- تعبيرية

الجزائر- تعبيرية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يتوجه اليوم الخميس إلى النيجر في زيارة، وذلك بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر بقصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر.

وذكر بيان للخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أن الزيارة تأتي في إطار المساعي الحثيثة لتجنيب النيجر والمنطقة بأكملها المزيد من المخاطر، مضيفا أن «مقرمان» سيعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في النيجر.

إطلاق مبادرة لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر

وكانت الجزائر قد أعلنت أمس، عن إطلاقها مبادرة لإيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر، يجنب هذا البلد ومنطقة غرب أفريقيا تداعيات غير محسوبة العواقب.

«إيكواس» تهدد باستخدام القوة

وتتضمن المبادرة قيام أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري بزيارة دول نيجيريا وبنين وغانا، التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، وإجراء مشاورات لوجود حل سياسي يجنب النيجر والمنطقة تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع.

يذكر أن مجموعة «إيكواس» تهدد باستخدام القوة إذا لم تثمر الجهود الدبلوماسية عن حل للأزمة في النيجر.  

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