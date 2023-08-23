«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الضعف الأمني في النيجر

عرض برنامج حديث المغرب العربي، الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة القاهرة الإخبارية، تقريرا عن الضعف الأمني في النيجر وزيادة الأنشطة الإرهابية بالمنطقة المحيطة بها.

وقال التقرير: «مع بقاء ورقة التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس لحل الأزمة في النيجر؛ ضمن العديد من السيناريوهات المفتوحة، تتصاعد مخاوف دول المغرب العربي من تأثير الأزمة وانعكاسها على الأوضاع الأمنية».

موجة هجرة جديدة

وأضاف التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية: «وتخشى الدول المغاربية وشركاتها الأوروبية من موجة هجرة جديدة تتضاعف من خلالها الأرقام المسجلة؛ إذ تقدر وزارة التنمية والتعاون الألمانية عدد المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون النيجر نحو أوروبا عبر الدول المغاربية سنويا بنحو 150 ألف شخص، إضافة إلى إحصاءات نشرها المركز الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية، أظهرت أن عدم الاستقرار أدى إلى نزوح قسري للآلاف من النيجر؛ باتجاه دول المغرب العربي أملا في الهجرة إلى أوروبا».

وتابع: «أما الطامة الكبرى التي تثير قلق جيران النيجر من دول المغرب العربي، هي الإرهاب، فبعد 10 سنوات على إطلاق فرنسا لعملية بارخان العسكرية لمكافحة الجماعات الإرهابية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وصولا إلى موريتانيا وتشاد لا تزال تواجه مزيدا من التحديات الأمنية نتيجة تنامي أنشطة تلك الجماعات، وتحولت المنطقة إلى مركز عالمي للإرهاب بعد مبايعة عناصر إرهابية إلى تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين».