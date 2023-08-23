خبير دولي لـ«القاهرة الإخبارية»: التدخل العسكري في النيجر سيطال دول الجوار

قال الدكتور إدريس لكريني، خبير علاقات دولية من الرباط، إن ما يحدث في النيجر أمر خطير على عدة اعتبارات، سواء على المستوى الداخلي، باعتباره يكرس منطق السلطة الأحادية أو عودة الانقلابات إلى قلب القارة الأفريقية من جهة، وتجاوز منطق التداول السلمي للسلطة.

العمل العسكري سيطال دول الجوار

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة عبر برنامج «حديث المغرب العربي»، الذي تقدمه الإعلامية فيروز مكي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، «أيضاً على المستوى الإقليمي، باعتبار أن ما يجري في النيجر، في حال لم يتم تدارك الأمر، والبحث عن سبل كفيلة بوقف تداعياته، وعدم تحول الأمور إلى عمل عسكري، سيطال دول الجوار، منها دول المغرب على وجه الخصوص».

الوضع معقد للغاية فى النيجر

وتابع: «هناك دول تحرك هذا الطرف أو ذاك وتحرك هواجس ومصالح استراتيجية أكثر من تحريك عودة الشرعية لهذا البلد الأفريقي، وموقف المغرب لم يكن متسرعاً ولم يطلق مواقف مرتبطة بالتموقع خلف هذا الطرف أو ذاك، خصوصاً أن الأمور ما زالت مرتبطة، وما زال الوضع معقداً للغاية، وتتدخل فيه اعتبارات إقليمية ودولية، وفي نفس الوقت سبق للمغرب أن أعلن أمله في أن تأخذ القوى الحية داخل هذا البلد الأفريقي زمام الأمور وتتجاوز هذا الصراع، وتبحث عن حل بأقل كلفة».