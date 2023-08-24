الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة القليوبية للمرحلة الثالثة.. بينها الحقوق

يرغب طلاب الثانوية العامة معرفة الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة القليوبية للمرحلة الثالثة، تزامنا مع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات، التي جاءت بحد أدنى 60% للشعبة العلمية، و58% للشعبة الأدبية.

الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة القليوبية للمرحلة الثالثة

وكشف بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، أن الأماكن المتاحة في كليات ومعاهد محافظة القليوبية للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية كالتالي:

- تربية نوعية فنية بنها

- المعهد الفني التجاري ببنها

- كلية تعليم فني صناعي بنها

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة

- كلية تربية رياضية بنات بنها

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

- تربية رياضية بنين بنها

- حقوق انتساب موجه بنها

- تربية نوعية بنها

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بنها

- تربية نوعية موسيقية بنها

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

- المعهد الفني التجاري بشبرا

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

أماكن شاغرة في كليات جامعة بنها لطلاب المرحلة الثالثة

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، أن هناك عدة أماكن شاغرة بكليات الجامعة للطلاب المرحلة الثالثة، وذلك عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 في جامعة بنها، ومنها كليات التربية النوعية شعبة عامة موسيقية وفنية، والتربية الرياضية بنين وبنات والحقوق انتساب.