معامل تنسيق الجامعات تستقبل الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب غدا

تبدأ معامل التنسيق الإلكتروني في الجامعات الحكومية والمخصصة أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق الجامعات 2023 غدا، إذ تستقبل الطلاب لإبداء الرغبات الخاصة بهم في مرحلة التحويلات.

مرحلة تقليل الاغتراب 2023

قال السيد خاطر، عميد معهد الإحصاء بجامعة القاهرة، إن معامل التنسيق الإلكتروني ستواصل عملها اليوم لاستقبال طلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، لإبداء رغبات تحويلات تقليل الاغتراب غدا، من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الخدمة متوفرة بالمجان، ويجرى تذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب تنفيذًا لتوجيهات مجلس الجامعة.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، الاستعداد التام لأعمال مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق الجامعات والمرشحين للكليات من المرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.