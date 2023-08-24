موعد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 للجامعات.. 75 رغبة متاحة لكل طالب

انطلقت منذ قليل، أعمال مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلتين الأولى والثانية المرشحين للكليات، وفقا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يترقب أكثر من 100 ألف طالب وطالبة الإعلان عن موعد تنسيق المرحلة الثالثة للشعبتين العلمي والأدبي.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة أدبي 2023 سيكون بعد الانتهاء من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة، لافتا إلى أن الحد الأدنى للمرحلة سيكون 205 درجة بنسبة 50% للشعبتين العلمي والأدبي.

تنسيق الجامعات 2023

وأكد أن عدد الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة سيكون 75 رغبة لكل طالب، وفقا لقرارات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أن موقع التنسيق النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات المرحلة.