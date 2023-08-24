التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس.. تعرف على آخر موعد لتقديم الطلب

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن آخر موعد لـ التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس سيكون غداً 25 أغسطس، وذلك بعد إعادة فتح موقع التحويلات بمديرية التربية والتعليم بالجيزة بصفة استثنائية من يوم الأحد الموافق 20 أغسطس لمن لم يتمكنوا من التسجيل في الميعاد المحدد.

التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان لها، أن التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس تشمل المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميزة، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على هذا الرابط.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، إلى أنه يحق لولى الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط ويمكن تعديله حتى نهاية مدة التقديم، وأن الاستعلام عن نتيجة التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس، يتم من خلال متابعة موقع مديرية التعليم أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.

التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس الثانوية

كما أكدت مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن آخر موعد للتحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس للمرحلة الثانوية العامة بجميع الصفوف الثلاثة «الأول والثان والثالث» سيكون يوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، على أن تعلن نتائج التحويلات بالإدارات التعليمية طبقاً للقواعد والفراغات المتاحة بكل مدرسة وذلك يوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

ووجه مديرية التعليم بالجيزة، تعليمات بشأن التحويلات الإلكترونية للطلاب بين المدارس وهي:

- من حق ولى الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

- يتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

- يجب إدخال جميع الرغبات الخاصة بالإدارة.

- برجاء كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط.

- برجاء كتابة المجموع رقم و ليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي اكتب رقم 1.

- للاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية متابعة موقع المديرية أو الإدارة التعليمية بعد 25/8/2023 أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم لها.