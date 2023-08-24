«التعليم» تعلن حاجتها لمعلمين بتلك المدارس.. التقديم اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية بدءً من اليوم الخميس الموافق 23 أغسطس ويستمر التقديم حتى 2 سبتمبر المقبل.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، شروط الالتحاق والتقديم على وظائف المدارس الوطنية للعلوم التقية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، وكيفية التقديم، وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم في بيان لها.

شروط التقديم على وظائف المدارس الوطنية

ـ يشترط ألا يزيد عمر المتقدم على الوظائف عن 55 عاما في أكتوبر 2023.

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات.

- بالنسبة لوظائف معلمي المواد الثقافية، يمكن التقديم من معلمي التعليم العام والفني.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- عند القبول بالوظائف المعلن عنها يتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل.

- عند التقديم إذا كان الشخص يمتلك شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية والاستبعاد نهائيًا من الاختبارات والقبول.

كيفية التقديم على الوظائف

ـ ملء استمارة التقديم والتقديم من خلال الضغط على هذا الرابط.