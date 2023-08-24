عضو بـ«النواب»: انضمام مصر لـ«بريكس» سيحقق مكاسب متبادلة للدول الأعضاء

قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الموافقة على انضمام مصر مجموعة بريكس اعتبارا من الأول من يناير 2024 من القرارات التي سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث أن الدول الأعضاء سيكون لها قوة اقتصادية وخاصة وأن حجم السكان في تجمع بريكس 3 مليارات نسمة من 8 مليارات على مستوى العالم، فضلا عن أن مجموعة بريكس في الوقت الحالي تشغل 32.1% من حجم الاقتصاد العالمي.

انضمام مصر للبريكس يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية

وأكد «شلبي» في بيان صدر عنه اليوم، أن انضمام مصر لبريكس سيساهم في تحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة أن بريكس تحرص على تعزيز دور العملات الوطنية في التعاملات التجارية، ولديها بنك على غرار صندوق النقد الدولي يساهم في تمويل استثمارات كبرى، كما يحقق الانضمام فرص توقيع اتفاقيات تفاضلية تتعلّق برفع القيود الجمركية والعراقيل غير الجمركية، وأيضا الاستفادة من تجارب هذه الدول الرائدة في قطاعات معينة كالصناعة والزراعة والمناجم واستغلال الثروات الباطنية.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قبول عضوية مصر بمجموعة بريكس سيحقق الكثير من المكاسب للدول الأعضاء نظرا لموقعها الجغرافي الذي يقع في قلب العالم ويعد حلقة وصل بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما تطل على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتشرف على خليجي السويس والعقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية، بالإضافة الى مشروعات البنية التحتية التي عملت الدولة على إنشائها خلال السنوات الماضية لتكون مركز لوجستي للتجارة العالمية.

القرار يعكس قوة الدولة المصرية

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من قبل مجموعة بريكس وتوسيع قاعدة الدول الأعضاء يخدم أهدافها الرامية إلى تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والعمل على بناء مجتمع عالمي بإدارة موضوعية للعلاقات الدولية، وهي أمور تشير إلى التحول من النظام الدولي الأحادي إلى النظام القطبي المتعدد، بحيث يكون قوى متعددة بديلا عن القوة المتفردة.

وأضاف «شلبي»، أن هذا القرار يعكس قوة علاقات مصر الدولية على المستوى السياسي والاقتصادي ويعطي بارقة أمل في وجود عالم متعدد الأقطاب؛ تأتي أهمية مجموعة بريكس من خلال الإمكانيات البشرية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، مما يجعلها تبرز ككيان موازى للقطب الغربي.