أستاذ تمويل واستثمار: دول تجمع البريكس قوة لا يستهان بها

أكد الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، أهمية العلاقات بين الدول الأفريقية ودول البريكس الكبرى، التي تشكل نصف سكان العالم، وثلث الاقتصاد العالمي، إذ أصبحوا قوى نووية لا يستهان بها في العالم، مثل الهند والصين وروسيا، لديهم جزء كبير من التكنولوجيا الحديثة التي ساعدتهم للخروج خارج الغلاف الجوي، ما يسمى بالأقمار الصناعية وما شابه ذلك.

المؤسسات العالمية الكبرى يكون داخلها انحرافات سياسية

أضاف بدرة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، عبر فضائية «الحياة»: «في الفترة الحالية يتحدثوا عن المؤسسات الاقتصادية العالمية، لاستغلالها استغلال سياسي وليس اقتصادي، وفي هذا الشأن تحدثنا كثيرا، أن المؤسسات العالمية الكبرى يكون بداخلها انحرافات سياسية وليست اقتصادية، وأن هذه الدولة اعترفت بأن هيمنة الدولار غير هادفة للتنمية، والدولار في الفترة الحالية أصبح سلاحا وليس عملة للتبادل أو للتسليم والتسلم للمعاملات التجارية».

وتابع: «أن هذه الدول اعترفت للمرة المليون، بأن هيمنة الدولار لابد من إزاحتها، بجزء منه على العالم لدخول مكانه عمله جديدة، وأننا نميل دائما للتوجهات الاقتصادية، وأن نعطي ثقة للعالم، ويكون تبادل بالمعاملات المحلية، مثلما كان زمان قبل الحرب العالمية، أن يكون هناك تعامل بين الدول بعملتها، ويوثق ذلك عن طريق وجود اتفاقيات بين الدول وبعضها، لنجتاز هذه المرحلة، ويكون سلة عملات ويكون الاحتياطي الخاص بها الذهب»