مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: فرص مصر كبيرة في الحصول على عضوية «البريكس»

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب، إن مصر لديها فرصة كبيرة جدا في الحصول على العضوية الكاملة لبريكس، لأن السوق المصري جاذب جدًا للاستثمارات من مختلف الدول، سواء من الدول الأفريقية أو الأوروبية، ووجود مصر في البريكس يؤكد قدرتها على الدخول في منافسة الأسواق الأخرى.

السوق المصري

وأضاف «محسب» في تصريحات لـ«الوطن» أنه في حال دخول مصر في البريكس ضمن مجموعة كبيرة من الدول، سوف يفتح سوق الاستثمار المصري بشكل كبير جدا مع الدول التي تتعامل بنفس العملة، وبالتالي هذا يقلل من الضغط على الدولار، وسوف يفتح مجالا للاستثمارت في الأسواق المصرية بشكل كبير جدا، وبالتالي يساهم في تقوية الاقتصاد المصري.

الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات في الإصلاح الاقتصادي المصري، والانضمام إلى البريكس واحدة من ضمن هذه الخطوات التي نتمنى أن تكتمل للنهاية، وتحصل مصر على العضوية الكاملة، ونترقب غدا كلمة رئيس الوزراء المصري في القمة الـ15.