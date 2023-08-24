رئيس بوروندي أمام «بريكس»: نحتاج مشاركة إفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب

قال رئيس بوروندي ورئيس تجمع شرق أفريقيا إيفاريست ندايشيميي، إن قمة بريكس جاءت في وقت مهم، إذ يمر العالمُ بأزمة اقتصادية، مشددًا على أهمية الاستجابة الجماعية للتداعيات وتعزيز مبدأ المساواة والتضامن والشمول.

وأضاف في كلمته بجلسة الحوار رفيع المستوى في اجتماعات القمة الـ15 لتجمع بريكس بجنوب أفريقيا، ونقتلها قناة القاهرة الإخبارية: «التحالف مع بريكس هو الطريقة المثلى لتعزيز المشروع الجماعي المشترك وتوسيع قاعدة الأعضاء والأصدقاء».

ضرورة تطبيق الشراكة مع أفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب

وتابع: «يجب تطبيق الشراكة مع أفريقيا من أجل عالم متعدد الأقطاب، فالتعددية القطبية مسألة ضرورية لأنها تعزز الإصلاحات في المؤسسات العالمية».

وواصل: «الاستقلال لا يمكن أن يكون حقيقيا دون استقلال اقتصادي، ووضعنا رؤية جديدة لعام 2040 ولعام 2060، وهذا الالتزام يستهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتحفيز الانتاج من أجل زيادة الصادرات، ونريد التواصل مع الشركاء الجدد وتنشئ شراكات جديدة بما يفيد البلدان الأعضاء من أجل تعزيز أدائنا في قطاعات مختلفة مثل التعدين».