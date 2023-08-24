نائبة بـ«الشيوخ»: عضوية مصر في «بريكس» تخلق أسواقا جديدة للمنتج المحلي

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، انضمام مصر لتجمع «بريكس» بداية من يناير 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة دليل على قوة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وامتلاك القيادة السياسية أفكار مبتكرة للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية.

خلق أسواق جديدة للمنتج المصري

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان، إن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، فضلا عن خلق أسواق جديدة للمنتج المصري، ما يساعد على تعافي الاقتصاد المصري بشكل سريع وتحقيق رؤية مصر 2030.

إنعاش الاقتصاد المصري

وأوضحت أن تكتل «بريكس» الذي يضم دولا عالمية سيعطي نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش الاقتصاد المصري، والعمل على وجود حلول عملية على أرض الواقع من أجل مواجهة الأزمات العالمية وذلك من خلال اقتصاديات الدول الأعضاء.

وتابعت: «العضوية الدائمة في تجمع بريكس، تؤكد أن الدولة المصرية تمتلك دورا محوريا وإقليميا، وهذه الخطوة سيكون لها تأثير بالغ الأثر في زيادة حجم الناتج المحلي وتوفير ملايين فرص العمل للشباب».