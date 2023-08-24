ضبط تشكيل عصابي لسرقة أبواب المدافن بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصصا في سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات.

ضبط متهم بسرقة مواتير مياه

كما تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة، لارتكابه 4 حوادث سرقة مواتير مياه من داخل العقارات، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات.

ضبط متهمين بسرقة سيارة

كما تم ضبط شخصين لارتكابهما واقعة سرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وباستخدام المفتاح المصطنع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.