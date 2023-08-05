اعتمد اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة وشملت الحركة، تعيين العميد محمود زكي رئيسا لقسم المعلومات، والعقيد قدري الغرباوي مفتش بالسلام، كما تم تعيين العميد وائل الشموتي مديرا لمباحث الأموال العامة، العميد محمد رضوان رئيسا لقطاع العاصمة الادارية.

العميد علاء خلف الله لقطاع المال

وتضمنت حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة تعيين العميد علاء خلف الله رئيسا لقطاع المال، وتعيين العقيد أحمد وجيه مفتشا لمباحث الشروق، وعُين المقدم عيد توفيق، رئيسا لمباحث مصر الجديدة، وتم تعيين العميد هاني القطان رئيسا لمباحث الطُرق والمنافذ.

وشملت حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة تعيين العميد محمد دويدار، رئيسا لقطاع جرائم النفس، والمقدم مصطفى نبيل رئيسا لمباحث المقطم، المقدم عمر زيدان رئيس مباحث الخليفة، والمقدم وليد المعداوي، رئيسا لمباحث النهضة، كما تم تعيين المقدم محمود ثروت رئيسا لشرطة المرافق، والعقيد أحمد عبد العزيز، رئيسا لمباحث التلفزيون، والعقيد أحمد البنداري مفتشا لمباحث حلوان.

حركة تنقلات ضباط المباحث بمديرية أمن القاهرة

كما تضمنت حركة تنقلات ضباط النظام بمديرية أمن القاهرة تعيين اللواء أشرف جاب الله مديرا لقطاع الجنوب، واللواء محمد قدري مديرا لقطاع القاهرة الجديدة، واللواء أسامة نصر مديرا لقطاع الشمال، اللواء إبراهيم مليك مديرا لقطاع الشرق، اللواء خالد الدمرداش مساعدا لفرقة مصر القديمة، واللواء محمد أبو سريع مساعدا لفرقة الشمال.

وتم تعيين العقيد أشرف شوقي مأمورا لقسم المعادي، والعقيد محمد طارق مأمور قسم الخليفة، العقيد محمد الزيني مفتشا لفرقة الشرق، العقيد حمد وصفي تم تعينه مأمورا لقسم ثان مدينة نصر، اللواء محمد شمس مساعدا فرقة مصر الجديدة، اللواء أحمد جاد مساعد فرقة الشرق.

وتعيين العقيد حسن عبد الرازق مأمورا لقسم عابدين، واللواء وليد فرحان مديرا للتخطيط والمتابعة، اللواء سمير صلاح مساعدا لفرقة الزيتون، والعميد أحمد يسري مأمورا لقسم مصر القديمة، والعميد محمد شعيب مأمورا لقسم التجمع الأول، وذلك .