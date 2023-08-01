حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023.. «ثروت» لعمليات المباحث

اعتمد اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023، حيث تم تجديد الثقة لعدد من ضباط المباحث وعلى رأسهم العقيد محمد ثروت الأشوح، رئيس قسم العمليات بإدارة البحث الجنائي، والعقيد أسامة مهران، مفتش مباحث قسم أول الغردقة، والمقدم إسلام عبد الحميد رئيس مباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023

شملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023، تجديد الثقة للعقيد جورج عادل رئيسا لمباحث المرور، والمقدم إسلام عبد الحميد رئيسا لمباحث قسم أول الغردقة، والمقدم مصطفى حلمي، رئيسا لمباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

تنقلات مديرية أمن البحر الأحمر 2023

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023 تعيين العقيد أحمد السباعي، رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم محمد نصر مفتش مباحث لقسمي الغردقة، نقلًا من مديرية أمن الغربية، وتجديد الثقة للرائد أحمد حوام رئيسا لمباحث رأس غارب.

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة البحر الأحمر 2023 تجديد الثقة للمقدم مصطفى عكاشة، رئيسا لمباحث سفاجا، وكذلك تجديد الثقة للمقدم محمد بكري مفتش مباحث سفاجا، وتعيين الرائد أحمد عبد العاطي رئيسا لمباحث القصير، والرائد يحيى الشعار لمباحث مرسى علم، والرائد محمد جمال المباحث شلاتين، وتجديد الثقة للرائد وليد قليعي بحلايب.