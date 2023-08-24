كريم عبد العزيز يستعد لتصوير أضخم إنتاج مصري عن حياة «توت عنخ آمون»

يستعد الفنان كريم عبد العزيز، للتحضير لعمل جديد برعاية كل من «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية»، و«ميديا هب - سعدي جوهر»، لإنتاج أضخم عمل فني من نوعه في مصر والشرق الأوسط، يتناول حياة الفرعون توت عنخ آمون، وقصة اكتشاف الأسرار المذهلة لمقبرته، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في التصوير والإخراج، وباهتمام بالتفاصيل من خلال تدقيق بحثي ومراجعة من علماء مختصين.

معلومات عن فيلم خاص بحياة «توت عنخ آمون»

ويقوم بإخراج الفيلم مروان حامد، ويكتبه أحمد مراد، ويشارك في بطولته، كريم عبد العزيز، وهو بعنوان «الفرعون الأخير»، ويتم تصوير الفيلم في 2025، ليخرج في أبهى صورة، بمشاركة كوكبة من النجوم المصريين والعالميين، وهو ناطق بالعربية والإنجليزية.

أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، بين زمانين، الأول في مصر القديمة، والثاني في القرن العشرين، وهو الزمن الذي سيظهر فيه كريم عبد العزيز.

ويأتي قرار إنتاج هذا العمل الضخم، إيمانًا بضرورة صنع عمل تاريخي جاد عن «الفرعون الشاب»، وهي المرة الأولى التي ينتج فيها مشروع مصري بهذا الحجم، يرسي نمطًا إنتاجيًا جديدًا، ويتم الإعلان عن المشروع قبل خروجه إلى النور بعامين.

إنتاج جديد بين الشركتين

ويشكل حرص الشركتين على التحضير والإعداد الجيد لهذا العمل، بداية لشكل إنتاج جديد، يفتح آفاقًا لأعمال «ملهمة»، مع عناية بكل تفاصيلها، وهو ما يستحق التقدير.

يذكر أنه في الرابع من نوفمبر، عام 1922، وبعد 15 عامًا من البحث، وجد كارتر مقبرة توت عنخ آمون، وهي أفضل مقبرة وجدت على مر التاريخ لم تٌمس من قبل في وادي الملوك.

توت عنخ آمون، هو أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في تاريخ مصر القديم، وكان فرعون مصر من 1334 ق.م إلى 1325 ق.م. ويعدّ الفرعون الشاب، من أشهر الفراعنة، نظرًا للغز الذي أحاط بظروف وفاته، واكتشاف مقبرته بكنوزها المبهرة.