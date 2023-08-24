220 ألف جنيه إيرادات فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز أمس

حافظ فيلم «بيت الروبي»، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، على مكانته في قائمة الأفلام المتنافسة بدور العرض، بعد نجاحه في أن يصبح الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية.

إيرادات فيلم «بيت الروبي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «بيت الروبي» حقق أمس 220 ألف جنيه، وجاء في المرتبة الثالثة بين الأفلام المتنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم «بيت الروبي»

تدور أحداث فيلم «بيت الروبي» في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة كريم عبد العزيز بزوجته نور اللبنانية، ودور السوشيال ميديا في حياتهما وتأثيرها على علاقتهما بشكل ملحوظ، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال فيلم «بيت الروبي»

فيلم «بيت الروبي» بطولة كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، ونور اللبنانية، وتارا عماد، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد محمود، ومحمد أنور، ومصطفى أبوسريع، وحاتم صلاح، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.