تفاصيل مسلسل الحشاشين لـ كريم عبد العزيز في موسم رمضان

بدأ الفنان كريم عبد العزيز، تصوير مسلسل «الحشاشين» تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2023، حيث انطلقت مرحلة التنفيذ مُبكرًا، كون العمل ينتمي للمسلسلات الضخمة، ويتطلب وقتًا طويلًا في التصوير.

كشف كريم عبد العزيز، عن أول صورة له من كواليس التصوير، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلًا: «بسم الله .. بداية الرحلة.. مسلسل الحشاشين»، حيث يُعد من أولى المسلسلات الخاصة بموسم رمضان، انطلق تصويرها في وقتٍ مبكر.

تفاصيل مسلسل الحشاشين

- يُشارك في بطولة المسلسل، إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز، كل من فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

- العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

- تدور أحداث المسلسل في القرن الـ11، حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

- يتم التصوير في أكثر من دولة، بجانب مصر، منها دولة كازاخستان.

- يُجسد كريم عبد العزيز، شخصية حسن الصباح.

- ظهر كريم عبد العزيز، في البرومو الدعائي للمسلسل، وقال فيه: «اطمن.. مفيش ألم.. مفيش موت.. فيه طيران أسرع من البرق لروحك.. من هنا للجنة.. أنا صاحب مفتاح الجنة.. أنا حسن ابن الصباح».

- يقدم الفنان نيقولا معوض، دور عمر الخيام والذي تشمل شخصيته عدة جوانب منها أنه شاعر ورومانسي ولديه أحاسيس، وفي الناحية الأخرى اخترع علم الجبر وكانت لديه رؤية للمستقبل وكان يحرص على أن يترك أثرا للبشرية بشكل عام.

- «الحشاشين» هي طائفة إسماعيلية نزارية، انفصلت عن الفاطميين في أواخر الحادي عشر ميلادي واشتهرت ما بين القرن 5 و7 هجري الموافق 11 و13 ميلادي، وكانت معاقلهم الأساسية في إيران والشام بعد أن هاجر إليها بعضهم من إيران.